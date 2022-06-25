بالفيديو.. فيفي عبده: الرقص بالنسبة لي زي الأكسجين

حلت الفنانة والراقصة الاستعراضية الكبيرة فيفي عبده، ضيفة ببرنامج “Arabwood” الذي يذاع عبر قناة “روتانا سينما”.

وأعلنت فيفي عبده، خلال الحلقة أنها لم تعتزل الرقص، معلقة: “لسه برقص وما اعتزلتش الرقص أنا بحب الرقص جدًا حاجة بهواها حاجة زي الأكسجين بتاعي”.

وعن سبب ارتداء الجلباب الأبيض أثناء رقصها في المشهد الشهير بمسرحية “حزمني يا” التي عرضت عام 1994، والكثير من المرات الأخرى، حيث قالت أنها كانت ترتديها بسبب ظروف إلى أن أصبحت ترمز إليها، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة تحية كاريوكا، هي أول من ارتدتها.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده، عرض لها في الموسم الرمضاني لعام 2022 مسلسل “شغل عالي”.

وهو المسلسل الذي عادت به للشاشة الصغيرة بعد غياب 3 أعوام منذ عرض آخر أعمالها مسلسل “مملكة الغجر” الذي عرض عام 2019، وشاركتها بطولته الفنانة حورية فرغلي.

تدور أحداث مسلسل “شغل عالي” في إطار كوميدي تشويقي حول صديقتين (مباهج) فيفي عبده، و(شاهستا) شيرين رضا، تتعرضان للعديد من المفارقات الكوميدية فيما بينهما.

“شغل عالي” بطولة: فيفي عبده، وشيرين رضا، ومحمد رضوان، وفريد النقراشي، ومحمد مرزبان، وأحمد عبد الله محمود، وعزة مجاهد، وسليمان عيد، وفراس سعيد، وصبري عبد المنعم، وأحمد بسيم، وأحمد جمال سعيد، وساندي مراد، وتوني ماهر، وبسمة داود، وكريم سرور، ورشا بن معاوية، ومروان يونس، وهيثم سعيد، وأمينة مغربي، ومارتينا عادل، وإنجي كيوان، وبسنت النبراوي، ومن تأليف: حسين مصطفى محرم، وإخراج: مرقس عادل.