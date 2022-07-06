كواليس مكالمة مكتب فريد الديب مع أسرة قاتل نيرة أشرف

كشفت ندى عادل، شقيقة المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، عن كواليس مكالمة مكتب المحامي الكبير فريد الديب، مع الأسرة.

وقالت ندى، أن مديرة مكتب المحامي الشهير فريد الديب، تواصلت مع الأسرة لمتابعة إجراءات القضية، مشيرة إلى أنه لم يطلب حتى الآن أي أتعاب.

وأضافت ندى، أن ما ورد خلال المكالمة يخص تفاصيل قضية شقيقها والتطورات التي طرأت عليها فقط، دون الخوض في التفاصيل المادية بشأن دفاع المحامي الشهير عن المتهم.

وقضت محكمة جنايات المنصورة منذ دقائق بالإعدام شنقًا للمتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد إحالة أوراقه في الجلسة السابقة إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

وأعلن المحامي الكبير فريد الديب، في الساعات القليلة الماضية موافقته على تولي مسئولية الدفاع عن المتهم، مؤكدًا أنه سوف يقوم بدراسة حيثيات الحكم الذي صدر اليوم كاملة وإعداد مذكرة الطعن بالنقض.

الجدير بالذكر أن مدينة المنصورة قد شهدت يوم 20 يونيو الماضي جريمة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدم الشاب (محمد عادل) طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة على قتل زميلته (نيرة أشرف) الطالبة بنفس الفرقة ذبحًا في وسط الشارع وأمام بوابة الجامعة.