فريد الديب بعد قبول الدفاع عن قاتل نيرة أشرف: لا أدافع عن جريمة بل أدافع عن متهم

أعلن المحامي الكبير فريد الديب، أنه وافق بشكل مبدئي على تولي مسئولية الدفاع عن المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة.

وقال الديب، في تصريحات صحفية أن بيان القاضي الذي صدر قبل النطق بالحكم على المتهم أستفزه، متسائلًا “في حالة لو قرر أحد أعضاء هيئة المحكمة بعد قرار إحالة المتهم للمفتي عدم الحكم بإدانته ماذا سيكون الموقف وقتها؟”

وعن الهجوم الذي تعرض له الديب، عقب إعلان موافقته على تولي مهمة الدفاع عن الجاني، قال: “أنا لا أدافع عن جريمة.. بل أدافع عن متهم بارتكاب جريمة.. وهناك فارق كبير بينهما”.

وأضاف الديب، أن وظيفته كمحامي هي العمل على تطبيق صحيح القانون وليس إرضاء الرأي العام، مؤكدًا أن العديد من القضايا التي تولى العمل فيها كانت ضد الرأي العام.

وأكد الديب، أنه يترقب صدور حكم المحكمة في جلسة الغد الأربعاء 6 يوليو 2022، ومن ثم دراسة حيثيات الحكم كاملة وإعداد مذكرة الطعن بالنقض على الحكم.

الجدير بالذكر أن مدينة المنصورة قد شهدت يوم 20 يونيو الماضي جريمة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدم الشاب (محمد عادل) طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة على قتل زميلته (نيرة أشرف) الطالبة بنفس الفرقة ذبحًا في وسط الشارع وأمام بوابة الجامعة.