شقيقة قاتل نيرة أشرف: شكرًا فريد الديب.. والعدالة ستتحقق

أثار خبر استعداد المحامي الكبير فريد الديب، للدفاع عن المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

ولم يعلن الديب، بشكل رسمي حتى الآن توليه مسئولية الدفاع عن الجاني محمد عادل، الذي صدر ضده حكم بالإعدام، بعد مطالبة مجموعة من المصريين الموجودين في اليونان تولي القضية خلال فترة تواجده هناك.

وأشارت مصادر إلى أن الديب، سوف يبت في أمر تولي الدفاع عن المتهم عقب صدور الحكم غدًا الأربعاء الموافق 6 يوليو الجاري، ليعلن موقفه بشكل نهائي.

وفي هذا السياق تقدمت ندى عادل، شقيقة المتهم محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة، بالشكر إلى المحامي فريد الديب، قائلة: “شكرًا فريد الديب.. والعدالة ستتحقق في نقض حكم الإعدام”.

وتوجهت ندى، بالشكر لكل من تعاطف مع شقيقها، الذي وصفته بأنه ضحية الاستغلال من أسرة المجني عليها، مشيرة إلى أن سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية العادلة من خلال التقدم بطعون لمحكمة النقض.

وأكدت ندى، في تصريحات صحفية أن أسرة المتهم تلتزم الصمت لثقتها في القانون العادل والإجراءات التي سيتم تفعليها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن حملات جمع أموال الدية تثبت مدى تعاطف الرأي العام مع شقيقها.