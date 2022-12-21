بالصور.. نجمات تشوهن بعد عمليات التجميل

بالرغم من جمالهن الطبيعي، إلا أن هناك عدد من الفنانات خضعن لعمليات تجميل متنوعة كانت نتيجتها سيئة مما عرضهن للهجوم من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في فقدان الثقة في أنفسهن.

وفيما يلي نستعرض صور لنجمات تشوهن بعد عمليات التجميل:

حورية فرغلي: تعتبر واحدة من أبرز الفنانات اللاتي تعرضن لأضرار جسيمة بسبب عمليات التجميل، حيث خضعت لعملية تجميل بعد سقوطها من على الحصان الذي تسبب في كسر أنفها، وأدت إلى تشوه شكله بشدة.

ميسرة: كشفت في تصريحات تليفزيونية عن تعرضها لخطأ طبي أثناء إجراء عملية نفخ الخدود، مما أدى إلى تشوه وجهها.

دومينيك حوراني: بعد إجراء عملية تجميل لتكبير شفاهها، تشوهت بشدة وظهرت شفاهها أكبر من الطبيعي.

مها المصري: تشوه وجهها بسبب عمليات التجميل التي خضعت لها، مما جعلها تفكر في الاعتزال بسبب الانتقادات التي تعرضت لها.

غادة إبراهيم: اشتهرت في التسعينيات بجمالها الطبيعي، ولكن في الفترة الماضية أجرت عدة عمليات تجميل في وجهها جعلت تظهر بشكل مختلف عرضها للهجوم.