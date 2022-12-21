“أشهرهن حلا شيحة”.. فنانات خلعن الحجاب
لم تكن صابرين، أول فنانة تقرر التخلي عن حجابها من أجل الفن، حيث أن هناك العديد من الفنانات اللاتي خلعن الحجاب بعد ارتداء لفترة طويلة.
وفيما يلي نستعرض قائمة بأسماء فنانات خلعن الحجاب:
- سوسن بدر: ارتدته لمدة عامين وخلعته مرة أخرى لعدم قدرته على ارتداءه، مؤكدة أن التغيير في السلوك أهم من التغيير في الملابس.
- عبير صبري: ارتدت الحجاب بعد زواجها واعتزلت التمثيل في أوائل الألفينات، وعملت كمذيعة للبرامج الدينية وبعد فترة قررت خلع الحجاب والعودة للتمثيل.
- نورهان: الفنانة التي اشتهرت بدور (سميرة) في مسلسل “عائلة الحاج متولي” ارتدت الحجاب لفترة، قبل أن تقرر التخلي عنه وتعود للتمثيل مرة أخرى.
- سهير رمزي: بعد ارتدائه لعدة سنوات، قررت الفنانة سهير رمزي، خلع الحجاب، وقالت أن الأخلاق أهم من تغطية الرأس.
- شاهيناز: نجمة برنامج اكتشاف المواهب “ستار ميكر” التي نالت شهرة واسعة، فاجأت جمهورها بارتداء الحجاب في 2008، قبل أن تخلعه وتعود لإحياء الحفلات بملابس جريئة.
- إيمان العاصي: في الوقت الذي تألقت فيه على الشاشة فاجأت نجمة مسلسل “حضرة المتهم أبي” جمهورها بارتداء الحجاب واعتكافها في المسجد، ولكن بعد فترة تخلت عن الحجاب وعادت إلى التمثيل من جديد.
- حلا شيحة: في عام 2018 وبعد حوالي 12 عامًا من اعتزالها وارتداء الحجاب، أعلنت الفنانة حلا شيحة، عودتها للتمثيل والتخلي عن حجابها، وشهد الموسم الرمضاني لعام 2019 الظهور الأول لها على الشاشة من خلال مسلسل “زلزال” أمام الفنان محمد رمضان.
- صابرين: في 2019 قررت الفنانة صابرين، خلع الحجاب وظهورها بشعرها، بعد الاستعانة بالباروكة في العديد من أعمالها الفنية طوال السنوات الماضية.