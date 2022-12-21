“أشهرهن حلا شيحة”.. فنانات خلعن الحجاب

لم تكن صابرين، أول فنانة تقرر التخلي عن حجابها من أجل الفن، حيث أن هناك العديد من الفنانات اللاتي خلعن الحجاب بعد ارتداء لفترة طويلة.

وفيما يلي نستعرض قائمة بأسماء فنانات خلعن الحجاب: