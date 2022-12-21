“أبرزهم لطفي لبيب”.. نجوم شاركوا في حرب أكتوبر

بعد حوالي 9 أشهر تحتفل مصر بمرور 50 عامًا على حرب السادس من أكتوبر 1973، وهي المعركة التي استطاعت من خلالها مصر أن تستعيد أرضها من الاحتلال الإسرائيلي، وتقضي على نظرية الجيش الذي لا يقهر.

وفيما يلي نستعرض قائمة بأسماء النجوم الذين شاركوا في حرب أكتوبر:

لطفي لبيب: كان من ضمن جنود الجيش الثالث الميداني، وكانت كتيبته من أولى الكتائب التي عبر قناة السويس في الحرب.

كان من ضمن جنود الجيش الثالث الميداني، وكانت كتيبته من أولى الكتائب التي عبر قناة السويس في الحرب. محمود الجندي: التحق بالجيش المصري وشارك في حرب أكتوبر أثناء تأدية الخدمة العسكرية عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية.

التحق بالجيش المصري وشارك في حرب أكتوبر أثناء تأدية الخدمة العسكرية عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية. أحمد بدير: يعتبر واحد من أبرز النجوم الذين شاركوا في حرب أكتوبر، واستشهد أحد زملائه في المعركة وحمّله وصية يرسلها إلى أهله، وهي ألا يأخذ أحد عزاءه قبل تحرير سيناء.

يعتبر واحد من أبرز النجوم الذين شاركوا في حرب أكتوبر، واستشهد أحد زملائه في المعركة وحمّله وصية يرسلها إلى أهله، وهي ألا يأخذ أحد عزاءه قبل تحرير سيناء. أحمد فؤاد سليم: شارك ضمن قوات الدفاع الجوي، بعد حصوله على بكالوريوس التجارة، وكان من قوات الفرقة الثامنة على جبهة القتال.

وليس نجوم الفن فقط، بل أن هناك عددًا من رموز الرياضة في مصر شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، وأبرزهم: محمود الجوهري، وحمادة إمام، وسمير زاهر، ومحمود بكر.