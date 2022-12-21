أعلنت منذ أيام قليلة النجمة غادة عبد الرازق، انفصالها عن زوجها هيثم زينتا، مدير التصوير بعد زواج دام حوالي عامين، دون أن تكشف سبب الطلاق.

وتعتبر غادة عبد الرازق، واحدة من النجمات اللاتي تزوجن من رجال بعمر أبنائهن، حيث أنها كانت تكبر زوجها السابق بعدة سنوات.

وفيما يلي نستعرض قائمة أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن: