أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن
أعلنت منذ أيام قليلة النجمة غادة عبد الرازق، انفصالها عن زوجها هيثم زينتا، مدير التصوير بعد زواج دام حوالي عامين، دون أن تكشف سبب الطلاق.
وتعتبر غادة عبد الرازق، واحدة من النجمات اللاتي تزوجن من رجال بعمر أبنائهن، حيث أنها كانت تكبر زوجها السابق بعدة سنوات.
وفيما يلي نستعرض قائمة أشهر 10 فنانات تزوجن رجال بعمر أبنائهن:
- تحية كاريوكا: في عام 1956 تزوجت الراقصة الشهيرة تحية كاريوكا، من شاب يدعى (عبد المنعم الخادم)، وهو شاب اشتهر بوسامته وثرائه مما جعل النساء تتهافت عليها وقتها وكان يصغرها بحوالي 18 سنة.
- صباح: تعتبر الشحرورة صباح، من أكثر الفنانات اللاتي تزوجن من رجال أصغر منهن، حيث أنها تزوجت من ملك جمال لبنان (فادي) الذي كان يصغرها بـ 25 سنة، وتزوجت من رجل يصغرها بـ 40 سنة قبل رحيلها بعدة أشهر.
- سوسن بدر: كشفت الفنانة سوسن بدر، في تصريحات تليفزيونية سابقة أنها تزوجت من رجل يصغرها بـ 20 سنة، مشيرة إلى أن فارق السن لا يمنع الزواج.
- ليلى غفران: تزوجت المطربة المغربية ليلى غفران، من المخرج أنس دعية، لمدة عامين، والذي كان يصغرها بـ 29 سنة، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة.
- هيفاء وهبي: تزوجت الفنانة هيفاء وهبي، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي يصغرها بعدة سنوات، واستمر زواجهما حوالي 3 سنوات.
- الين خلف: تزوجت المطربة اللبنانية الين خلف، من ملك جمال العرب (أحمد صباغ)، والذي كان يصغرها بحوالي 15 سنة، قبل أن تنفصل عنه بعد قيامها بالنصب عليها والحصول على مبلغ مليون دولار.
- مي كساب: في مفاجأة صادمة لمحبيها تزوجت الفنانة مي كساب، من مؤدي أغاني المهرجانات أوكا، والذي يصغرها بأكثر من 10 سنوات، وهي الزيجة المستمرة حتى الآن.
- فُلة: تزوجت المطربة الجزائرية فُلة من عازف العود العراقي عمر البشير، والذي كان يصغرها بـ 20 سنة.
- رانيا يوسف: تزوجت الفنانة رانيا يوسف، من رجل أعمال مصري يصغرها بعدة سنوات، عقب عرض فيلمها “واحد صحيح” ولم تكشف عن اسمه وقتها.
- غادة عبد الرازق: تزوجت الفنانة غادة عبد الرازق، من هيثم زينتا، مدير تصوير مسلسلها “سلطانة المعز”، والذي كان يصغرها بحوالي 20 سنة، مما عرضها للانتقادات الشديدة، قبل أن تنفصل عنه في ديسمبر الجاري.