فنانات انجبن بعد سن الأربعين

من المعروف أن فرص الحمل تقل بشدة للنساء اللاتي تخطن سن الـ 40، وتظل فرصة حدوث الحمل موجودة ولكن بنسبة قليلة جدًا، ويختلف ذلك بين امرأة وأخرى.

وفي الفن، هناك العديد من النجمات اللاتي رزقن بأطفالهن بعد تخطي سن الأربعين، وفيما يلي نستعرض أسماء الفنانات اللاتي أنجبن بعد سن الـ 40: