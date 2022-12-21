فنانات انجبن بعد سن الأربعين
من المعروف أن فرص الحمل تقل بشدة للنساء اللاتي تخطن سن الـ 40، وتظل فرصة حدوث الحمل موجودة ولكن بنسبة قليلة جدًا، ويختلف ذلك بين امرأة وأخرى.
وفي الفن، هناك العديد من النجمات اللاتي رزقن بأطفالهن بعد تخطي سن الأربعين، وفيما يلي نستعرض أسماء الفنانات اللاتي أنجبن بعد سن الـ 40:
- كارول سماحة: رزقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، بابنتها الوحيدة (تالا) من زوجها رجل الأعمال المصري وليد مصطفى، عام 2015 بعد بلوغها سن الـ 43.
- منى زكي: بعد (لي لي)، و(سليم) رزقت الفنانة منى زكي، بابنها الثالث (يونس) من زوجها النجم أحمد حلمي، عام 2017 بعد بلوغها الـ 41 سنة.
- جومانا مراد: رزقت بطفلها (محمد) من زوجها ربيع بسيسو، بعد بلوغها سن الـ 40، قبل أن تضع توأميها (علي وديانا) قبل دخولها في الشهر السابع من الحمل، وهي في الـ 47 من عمرها.
- حنان مطاوع: رزقت الفنانة حنان مطاوع، بابنتها الأولى (أماليا) من زوجها المخرج أمير اليماني، عام 2019 بعد بلوغها سن الـ 40.
- نوال الكويتية: رزقت بابنتها (حنين) من زوجها مشعل العروج، بعد عام واحد من زواجهما وهي في الـ 44 من عمرها.