سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري
تباين سعر اليورو الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع في بعض البنوك بمعدل من 3 إلى 9 قروش، وانخفض في البعض الآخر بنفس المعدل.
وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك قناة السويس:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.52 للبيع، و19.36 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.54 للبيع، و19.46 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.52 للبيع، و19.40 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.56 للبيع، و19.46 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.52 للبيع، و19.43 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.53 للبيع، و19.37 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.64 للبيع، و19.33 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 20.05 للبيع، و19.86 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.52 للبيع، و19.39 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.