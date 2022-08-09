سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر اليورو الأوروبي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع في بعض البنوك بمعدل من 3 إلى 9 قروش، وانخفض في البعض الآخر بنفس المعدل.

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.52 للبيع، و19.36 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.54 للبيع، و19.46 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.52 للبيع، و19.40 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.56 للبيع، و19.46 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.52 للبيع، و19.43 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.53 للبيع، و19.37 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.64 للبيع، و19.33 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 20.05 للبيع، و19.86 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.52 للبيع، و19.39 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.