سعر اليورو اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو الأوروبي صباح اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022 بشكل نسبي أمام الجنيه المصري بعد تباينه ما بين صعود وهبوط خلال تعاملات الأمس في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بمصر.

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.64 للبيع، و19.32 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.44 للبيع، و19.34 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.52 للبيع، و19.40 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.62 للبيع، و19.35 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 20.08 للبيع، و19.64 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.64 للبيع، و19.34 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.64 للبيع، و19.33 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 20.05 للبيع، و19.86 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.61 للبيع، و19.36 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.