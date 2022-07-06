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سعر اليورو اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

تراجع سعر اليورو الأوروبي صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري في بعض البنوك بمعدل 30 قرشًا، بينما استقر في البعض الآخر على نفس أسعار ختام تعاملات الأمس.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك قناة السويس:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.73 للبيع، و19.57 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.40 للبيع، و19.28 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.73 للبيع، و19.62 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.40 للبيع، و19.28 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.74 للبيع، و19.63 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.73 للبيع، و19.59 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.73 للبيع، و19.57 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.88 للبيع، و19.76 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.73 للبيع، و19.61 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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