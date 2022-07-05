سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 بمعدل من ثلاثة إلى خمسة قروش بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.
وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك قناة السويس:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.73 للبيع، و19.57 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.70 للبيع، و19.60 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.73 للبيع، و19.62 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.71 للبيع، و19.60 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.74 للبيع، و19.63 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.73 للبيع، و19.59 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.73 للبيع، و19.57 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.88 للبيع، و19.76 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.73 للبيع، و19.61 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.