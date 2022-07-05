سعر اليورو اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 بمعدل من ثلاثة إلى خمسة قروش بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.73 للبيع، و19.57 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.70 للبيع، و19.60 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.73 للبيع، و19.62 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.71 للبيع، و19.60 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.74 للبيع، و19.63 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.73 للبيع، و19.59 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.73 للبيع، و19.57 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.88 للبيع، و19.76 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.73 للبيع، و19.61 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.