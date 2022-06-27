سعر اليورو اليوم الاثنين 27 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
تباين سعر اليورو الأوروبي اليوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع في بعض البنوك بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا، بينما انخفض في البعض الآخر بنفس المعدل.
وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك قناة السويس:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.86 للبيع، و19.64 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.86 للبيع، و19.75 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.86 للبيع، و19.69 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.84 للبيع، و19.66 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.87 للبيع، و19.76 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.86 للبيع، و19.73 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.86 للبيع، و19.71 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.88 للبيع، و19.76 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.86 للبيع، و19.68 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.