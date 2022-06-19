أخبار مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا في أولى تعاملات البنوك عقب انتهاء العطلة الأسبوعية.

سعر اليورو اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك قناة السويس:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.84 للبيع، و19.51 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.81 للبيع، و19.54 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.84 للبيع، و19.56 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.81 للبيع، و19.54 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.67 للبيع، و19.45 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.84 للبيع، و19.54 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.67 للبيع، و19.44 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.93 للبيع، و19.60 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.77 للبيع، و19.55 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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