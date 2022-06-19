سعر اليورو اليوم الأحد 19 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر اليورو الأوروبي اليوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا في أولى تعاملات البنوك عقب انتهاء العطلة الأسبوعية.

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.84 للبيع، و19.51 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.81 للبيع، و19.54 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.84 للبيع، و19.56 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.81 للبيع، و19.54 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.67 للبيع، و19.45 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.84 للبيع، و19.54 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.67 للبيع، و19.44 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 19.93 للبيع، و19.60 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.77 للبيع، و19.55 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.