سعر اليورو اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 19.90 للبيع، و19.75 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 19.89 للبيع، و19.78 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي 19.90 للبيع، و19.80 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 19.87 للبيع، و19.78 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إيجي بنك 19.98 للبيع، و19.72 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية 19.90 للبيع، و19.77 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 19.90 للبيع، و19.75 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 20.04 للبيع، و19.90 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.88 للبيع، و19.79 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر اليورو اليوم في بنك إتش إس بي سي 19.91 للبيع، و19.68 للشراء.