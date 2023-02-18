إيساف عن أغاني المهرجانات: كلامها وحش جدًا.. وكنت مع قرار إيقافهم

انتقد المطرب إيساف، كلمات أغاني المهرجانات التي انتشرت في السنوات الأخيرة الماضية، حيث قال في تصريحات صحفية: “أنا عمري ما هاجمت اللي بيغنوا مهرجانات.. لكن بقالهم سنتين بيخرفوا”.

وأضاف: “بقى فيه أصوات وحشة.. وكلام الأغاني وحش جدًا فوق الوصف.. وكنت مع قرار إيقافهم لإن كان لازم يحصل حالة ردع عشان افتكروا إن الحبل سايب.. خصوصًا إنهم لسه صغيرين واللي بيسمعوهم برضه لسه صغيرين”.

وتابع: “الفن شيء مؤثر في المجتمعات.. عشان كده كنت مع وقفهم لإننا كنا عايزينهم يرجعوا تاني بس وهما فاهم إن العملية مش سايبة وإن فيه رقيب.. ومن وقتها وبقوا يفكروا في الكلمة وحصل اختلاف عشان خافوا”.

الجدير بالذكر أن المطرب إيساف، طرح مؤخرًا أغنية “عشان راجل”، وهي الأغنية التي قال عنها: قدمتها لإن فيها هدف وهو انتقاد الشباب اللي بيتكلم عن زوجته أو الإنسانة اللي كان مرتبط بيها بعد انفصالهم.

واستكمل: “للأسف بقينا نشوف مظاهر جديدة علينا.. وأنا واحد من الناس اللي استفزتهم المظاهر دي.. لإن فيه أصول وعادات لازم نلتزم بيها مهما حصل”.