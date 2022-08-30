ابنة انتصار تفوز بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات

توجت شاهيستا نادر، ابنة الفنانة انتصار، بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات “إيكو تين” لعام 2022.

واحتفلت الفنانة انتصار، بحصول ابنتها على اللقب بمشاركة متابعيها بصور ابنتها عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” أعربت من خلالها عن سعادتها بتتويج ابنتها بلقب ملكة جمال مصر للمراهقات، في الحفل الذي أقيم أول أمس الأحد بأحد فنادق القطامية هايتس.

الجدير بالذكر أن الفنانة الشابة منة عرفة، كانت عضو في لجنة تحكيم الحفل الختامي للمسابقة التي توجت بلقبها شاهيستا نادر.

وشاركت الفنانة انتصار، في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسلي “أحلام سعيدة”، و “توبة”.

“أحلام سعيدة” بطولة: يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، ونبيل نور الدين، ونور محمود، وملك بدوي، ويوسف فوزي، وعماد رشاد، وسامي مغاوري، من تأليف: هالة خليل، وإخراج: عمرو عرفة.

أمام مسلسل “توبة” بطولة: عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، ودياب، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد لطفي، ومروة الأزلي، وانتصار، ورحاب الجمل، وعبد العزيز مخيون، وحجاج عبد العظيم، وضياء عبد الخالق، وحسن أبو الروس، وإسلام حافظ، ومصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، من تأليف: ورشة ملوك، وإخراج: أحمد صالح.