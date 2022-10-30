محافظ الشرقية في جولة ليلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بالمحاور المرورية الجدية بمدينة الزقازيق

قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة ليلية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

جولة محافظ الشرقية بمدينة الزقازيق

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير النهائية بالمحور المروري الجديد بطريق الرملية بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 5 مليون جنيه، شملت إقامة حوائط سانده وأعمال رصف وذلك للربط بين طريق السنبلاوين الزقازيق وامتداد شارع طلبة عويضة بطريق الرملية السلام، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال النهائية بالطريق لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

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أكد محافظ الشرقية أن مدينة الزقازيق وجميع مراكز ومدن المحافظة تشهد اهتماما شديداً بقطاع الطرق من خلال رفع كفاءتها وخلق محاور مرورية جديدة واستغلال أطراف المدن بإنشاء طرق بديلة تُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين، وكذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار خاصة في ظل المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

أعمال التطوير بمحافظة الشرقية

كما حرص المحافظ على تفقد الشوارع الجديدة والتي تم فتحها بحي المستشارين بعد إزالة التعديات من عليها ليُصدر تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق للبدء فورا في رصفها وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد طريق مصرف اكوة امتداد شارع طلبه عويضة مروراً بقريتي شيبه والنكاريه وصولاً لطريق القنايات/ الأشراف بطول 2,4 كم، لمتابعة أعمال الرصف والتغطية الجارية، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال ليصبح محوراً مرورياً جديداً يُساهم في تسيير الحركة المرورية داخل المدينة.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول والأستاذ محمد الأباصيري رئيس حي ثان والمهندس محمد صلاح رئيس وحدة التدخل السريع بالديوان العام.