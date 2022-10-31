“محافظة الشرقية” فتح العيادات الخارجية بجميع المستشفيات الحكومية بالشرقية حتى السادسة مساءً

في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي، أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماما خاصاً بتطوير قطاع الصحة، وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة، وفي ضوء ذلك تقرر فتح العيادات الخارجية بجميع المستشفيات الحكومية بالمحافظة حتى السادسة مساءً للتخفيف عن كاهل المواطن.

محافظة الشرقية

أشاد المحافظ بمبادرة مديرية الصحة بالشرقية في تفعيل خدمة العيادات الخارجية التخصصية بالفترة المسائية بمنافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة لها للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات في الفترة الصباحية وتقليل زمن الانتظار وتقديم خدمات صحية للمواطنين.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى تفعيل خدمة العيادات الخارجية التخصصية بالفترة المسائية بجميع مستشفيات صحة الشرقية في مختلف التخصصات اعتبارا من السبت 29 أكتوبر الجاري وذلك يومياً من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساء عدا الإجازات والعطلات الرسمية.

المستشفيات الحكومية بمحافظة الشرقية

أضاف وكيل وزارة الصحة إلى أنه سوف يتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية تحت إشراف ومتابعة فريق من الاستشاريين والإخصائيين في تخصصات (الجراحة- الجلدية- باطنة– عظام– مخ وأعصاب– أورام– نساء وولادة– أطفال– أسنان- العلاج الطبيعي) بالإضافة إلى تقديم خدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية ورسم القلب والموجات فوق الصوتية.

اقرأ أيضا في الشرقية

إحالة 33 مدرس للتحقيق في عدد من مدارس المحافظة.

محافظة الشرقية تنفذ مشروعات للشباب ضمن “مبادرة مشروعك” بتكلفة تتجاوز 2 مليار جنيه.