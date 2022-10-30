محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لدفع عجلة الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

محافظ الشرقية في اجتماع اللجنة الاستثمارية

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان.

والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، والأستاذ مختار الجمل مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام، والأستاذ هاني السيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي وهيئة التنمية الصناعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ الاجتماع باستعراض أخر المستجدات الخاصة بترفيق منطقة التوسعات (19.6 فدان) بمنطقة بلبيس الصناعية والمقترح تخصيصها منطقة لصناعة الأثاث وتمت الإشارة إلى عقد اجتماعات بالتنسيق بين نائب محافظ الشرقية والمسؤولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئاسة قطاعات الكهرباء لإعادة النظر في المقايسات التقديرية لأعمال الترفيق بالمنطقة وذلك بعد عمل المعاينات والمقايسات اللازمة لتوصيل المرافق للمصانع القائمة بالمنطقة لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

اجتماع لجنة الاستثمار بمحافظة الشرقية

كلف محافظ الشرقية الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بسرعة الانتهاء من رفع كفاءة وتهيئة المنطقة وإخلاء المسارات الخاصة بتوصل مرفقي المياه والكهرباء للبدء فورا في مد خطوط وشبكات المرافق بالمنطقة تمهيدا لأعمال الرصف قائلا لا يصح في ضوء مجهودات الدولة للنهوض بالاستثمار والمستثمرين أن يكون الصرف الصحي والصناعي عشوائياً بأي منطقة صناعية مؤكداً حرص المحافظة على إيجاد حلول مناسبة لمصلحة المواطنين.

كلف المحافظ مديرة إدارة الاستثمار بالديوان العام بالتنسيق مع شركة الغاز وعمل الدراسة اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة وتحقيق الاستفادة منه لأصحاب المصانع لافتاً إلى أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة وتوفير المرافق من مياه الشرب وصرف الصحي وكهرباء لضخ المزيد من الاستثمارات وتحسين مستوى الدخل.

محافظ الشرقية

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة للآبار الارتوازية بالمنطقة بعد أن تم الانتهاء من تشغيل 4 آبار وذلك للاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة ، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.