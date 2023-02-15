إلهام شاهين لإلهام صفي الدين: كل عيد حب وانتي حبيبتي

حرصت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، على تهنئة ابنة شقيقتها الفنانة الصاعدة إلهام صفي الدين، بمناسبة عيد ميلادها الذي يأتي بالتزامن مع عيد الحب.

ونشرت إلهام، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مقطع فيديو يضم صورة تجمعها بإبنة شقيقتها، وعلقت عليه قائلة: “كل سنة وأكبر حب في حياتي إلهام الصغيرة طيبة.. عيد ميلاد سعيد حبيبتي.. وسنة حلوة مليانة فرحة ونجاح وتألق وصحة وراحة بال وجمال.. ولادتك يوم عيد الحب كانت أجمل هدية من ربنا لعائلتنا.. كل عيد حب وانتي حبيبتي”.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل “بطلوع الروح”، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.