إلهام شاهين: عملت دكتوراه في داعش

أثارت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها على هامش المنتدى الثقافي والحوار المجتمعي.

وقالت إلهام، أن دور الفن قوي، وله تأثير شديد وهي تعلم ذلك طوال مشوارها الفني، ولكن مسلسلها الأخير “بطلوع الروح” جعلها تعي مدى التأثير القوي للفن، حيث أنه بث الرعب في نفوس المتطرفين.

وأضافت: “عملت دكتوراه في داعش.. والحمد لله المخرحة دقيقة جدًا ،وعملت دراسة رهيبة لأنها جابت 70 فيديو لداعش”، مشيرة إلى أن هذه الفيديوهات توثق جميع الجرائم التي قاموا بها من ذ بح وقـ تل وجـ لد وإطلاق نار، مُعلقة: “كل حاجة بيصوروها مش عارفة ليه عاوزين يأكدوا الجريمة على نفسهم”.

جاء ذلك خلال مشاركة النجمة إلهام شاهين، في المنتدى الثقافي والحوار المجتمعي الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رعاية القس د. أندريه زكي.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل “بطلوع الروح”، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.