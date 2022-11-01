إلهام شاهين: زمان ما كانش في محجبة واحدة في الشارع حتى زوجات الشيوخ.. ومكناش بنسمع عن حاجة اسمها نقاب

أثارت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها خلال حلولها ضيفة ببرنامج “40” الذي يعرض عبر قناة “MTV” اللبنانية.

وتحدثت إلهام، خلال الحلقة عن أسباب اختفاء المشاهد الجريئة من السينما المصرية، وتراجعها بشكل واضح منذ التسعينيات وحتى الآن، حيث قالت: “في السبعينات والتمانينات ما كانش في محجبة واحدة في الشارع”.

وأضافت: “أفلام الأبيض وأسواد مفيهاش محجاب.. ولا حفلات أم كلثوم.. حتى زوجات الشيوخ كانوا بيظهروا بدون حجاب ومكناش بنسمع عن حاجة اسمها نقاب.. والفن مرآة للمجتمع وانعكاس له.. فبالتالي السينما اتغيرت”

وفي سياق آخر تستعد الفنانة إلهام شاهين، للمشاركة في موسم رمضان 2023 بمسلسل جديد يحمل اسم “حضرة العمدة”، وهو المسلسل الذي تجسد فيه دور والدة الفنانة روبي، والتي تعد الجمهور بأنه سيكون مفاجأة للجميع.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بطلوع الروح”، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.