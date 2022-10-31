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إلهام شاهين: كان لازم أفشل في حياتي الزوجية لإني بشتغل 20 ساعة في اليوم

أسامة مقلد

أثارت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، جدلًا واسعًا بعد التصريحات التي أدلت بها خلال حلولها ضيفة على برنامج “40” الذي يعرض عبر قناة “MTV” اللبنانية، والتي كشفت فيها سبب فشل حياتها الزوجية.

إلهام شاهين: كان لازم أفشل في حياتي الزوجية لإني بشتغل 20 ساعة في اليوم

وقالت: “أنا بحب شغلي جدًا وهو كياني وبحب نفسي أكتر من الزوج.. مقدرتش أضحي بأشياء عشان الزوج.. وكنت بشتغل 20 ساعة في اليوم.. فطبعًا لازم أفشل في الحياة الزوجية”.

وأضافت: “اشترطت في جوازتي التانية تكون العصمة في إيدي لإني كنت قلقانة وخايفة لما أطلب الطلاق يبقى صعب”.

وعن دورها في مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، قالت: “دور أم جهاد في مسلسل بطلوع الروح يسيء لداعش.. وداعش مش الإسلام”.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بطلوع الروح”، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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