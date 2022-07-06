إلهام شاهين: نعيش تطور عظيم بفضل الرئيس السيسي

أشادت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في التطور الذي شهدته البلاد والتغيير الملحوظ خلال فترة توليه حكم البلاد منذ عام 2014.

وقالت إلهام، في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي رجل تنويري يمتلك إرادة حديدية، مشيرة إلى أنه شخصية وطنية حتى النخاع.

وأضافت إلهام، أن ما يفعله الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيء مذهل حيث أن البلاد تغيرت بشكل ملموس على أرض الواقع، وأصبح اسم مصر عاليًا في السماء.

وتابعت إلهام، قائلة أننا نعيش تطور عظيم بفضل الرئيس السيسي منقذ مصر، صاحب القرارات الحكيمة والمدروسة والرؤية التنويرية، في إشارة إلى توجيهاته بتجديد الخطاب الديني، وتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأشادت إلهام، بتقدير الرئيس السيسي، للفن وأهل الفن بداية من ترشحه لرئاسة الجمهورية في 2014 واجتماعه بالفنانين والمثقفين، وتأكيده على دور الفن في تشكيل الوعي الجماعي.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.