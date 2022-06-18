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إلهام شاهين: الحديث عن زواج سمير صبري من إحدى الفنانات “قلة أدب”

أسامة مقلد

تحدثت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، والذي قالت عنه أنه أنفق كل ما يملك على الفن وأهل الفن.

إلهام شاهين: الحديث عن زواج سمير صبري من إحدى الفنانات "قلة أدب"

وأضافت إلهام، في تصريحات صحفية أن الفنان الراحل لم يبخل بمساعدة أي شخص محتاج للمساعدة، وكان يقف بجوارها في جميع أزماتها التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

وعن الشائعات التي انتشرت حول زواجه وإنجابه من إحدى الفنانات، قالت إلهام شاهين: “الحديث عن زواجه وإنجابه من فنانة معروفة يعتبر قلة أدب”.

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الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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