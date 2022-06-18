إلهام شاهين: الحديث عن زواج سمير صبري من إحدى الفنانات “قلة أدب”

تحدثت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن علاقتها بالفنان الراحل سمير صبري، والذي قالت عنه أنه أنفق كل ما يملك على الفن وأهل الفن.

وأضافت إلهام، في تصريحات صحفية أن الفنان الراحل لم يبخل بمساعدة أي شخص محتاج للمساعدة، وكان يقف بجوارها في جميع أزماتها التي مرت بها خلال السنوات الماضية.

وعن الشائعات التي انتشرت حول زواجه وإنجابه من إحدى الفنانات، قالت إلهام شاهين: “الحديث عن زواجه وإنجابه من فنانة معروفة يعتبر قلة أدب”.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.