كواليس وقف حلقة إلهام شاهين مع طوني خليفة بسبب لفظ خارج

كشف الإعلامي اللبناني الشهير طوني خليفة، كواليس وقف حلقة الفنانة إلهام شاهين، في برنامجه “لماذا” بسبب لفظ خارج.

حيث قال خليفة، خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “العرافة” الذي يذاع عبر قناة “المحور” أن ما حدث كان سوء تعبير بين اللهجتي اللبنانية والمصرية.

وأضاف خليفة، أنه قال للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، لفظًا لائقًا باللهجة اللبنانية، ولكن تبين أنه لفظ خارج في اللهجة المصرية، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعرف ذلك.

وتابع خليفة، بطريقته الطريفة أنه سوف يدرس قاموس المفردات قبل تصوير برنامجه، فيما رفضت بسمة وهبة، ذكر اللفظ الذي قاله الإعلامي الشهير للفنانة إلهام شاهين، مشيرًا إلى أنه أعتذر لها بسبب الواقعة.

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين، تشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل “بطلوع الروح”، والمكون من 15 حلقة فقط بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.