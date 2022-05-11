أشرف زكي للإخوان: بنستعد بما هو أقوى من الاختيار

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أزمة فيلم “واحد تاني” للنجم الكوميدي أحمد حلمي، والذي يعرض في السينمات حاليًا.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” الذي يذاع عبر قناة “الحدث اليوم” عن الهجوم ضد أحمد حلمي، وصناعة السينما في مصر خلال الفترة الأخيرة: “والله في حاجة اسمها الرقابة على المصنفات دي الفيلم بيتعرض عليها وهي التي تجيز وهي التي تمنع”.

وأضاف زكي: “لكن خلي بالك إحنا في صناعة والصناعة قايمة على منافسة والمنافسة قايمة على ضرب المنافس أو ضرب بعض الانتاج فتشويه المنتج من أجل يعني ضرب السوق بتاع المنتج لغة مش جديدة يعني علينا”.

وتابع زكي: “هما هيتجننوا الاختيار عمل اللي عمله أنا بقولهم إحنا بنستعد بما هو أقوى من الاختيار كمان يعني هنزيد جنونكوا جنون يعني.. الفنان المصري في خدمة بلده وتراب بلده ومش هيهمنا حد وإحنا لو موتنا إحنا شهدا فداء بلدنا وفداء وطننا”.

وأشار زكي، إلى أن أي شخص سوف يتجاوز ضد أي أحد من الفنانين سيحكم القضاء بين الطرفين، في إشارة إلى تطاول البعض ضد عدد من الفنانين وانتقادهم بطريقة سيئة.