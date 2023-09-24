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وزارة التجارة المصرية تؤكد حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر بدءًا من 1 أكتوبر

دنيا يـٓـس

أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية عن قرار مجلس رئاسة الوزراء بحظر تصدير البصل بدءًا من الأحد القادم الموافق الأول من أكتوبر وحتى الأحد الموافق الحادي والثلاثون من ديسمبر القادم وذلك لمدة 3 أشهر.

حظر تصدير البصل

سلة تحتوي على بصل بألوانه المتعددة

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حظر تصدير البصل

حظر تصدير البصل
توضيح وزارة التجارة والصناعة المصرية بين الشائعة الصادرة بخصوص تصدير البصل وحقيقة الأمر _ مصدر الصورة: الصفحة الرسمية للوزارة عبر الفيس بوك

أوضح المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة المصرية أن قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه خلال اجتماعه الأربعاء الماضي بحظر تصدير البصل في محاولة منه بضبط الأسعار في الأسواق المصرية؛ لم يتم إلغاؤه ولكن تم تأجيل تطبيقه حتى بداية أكتوبر القادم؛ من أجل تسليم الصفقات المتفق عليها مع المصدرين بشكل مسبق.

كما أصدرت مصلحة الجمارك المصرية الخميس الماضي الموافق الحادي والعشرون من سبتمبر الجاري؛ منشورًا رقم 16 لعام 2023 بتنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة المصرية رقم 349 لعام 2023 فيما يخص حظر تصدير البصل سواء كان الطازج أو المبرد.

من الجدير بالذكر أن أسعار البصل شهدت ارتفاعًا بشكل مبالغ فيه؛ نظرًا لانخفاض الكميات المعروضة منه حيث سجل سعر الكيلو الواحد 30 جنيهًا مصريًا مما جعل الحكومة تحاول ضبط الأسعار والعودة إلى طبيعتها.

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دنيا يـٓـس

محررة ومدونة للمواقع الإلكترونية ومنها نجوم مصرية، حاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية، مهتمة بالكتابة في مجالات مختلفة.

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