حالة الطقس اليوم السبت 18 يونيو 2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 في مصر، حيث توقع الخبراء أن يكون الطقس حار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أيضًا أن تكون حالة البحر المتوسط معتدل، وأن يكون ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى 2 متر، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فستكون حالته معتدل/ مضطرب، وسوف يصل ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى 2 متر ونصف، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم: