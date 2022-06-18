حالة الطقس اليوم السبت 18 يونيو 2022 في مصر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 في مصر، حيث توقع الخبراء أن يكون الطقس حار نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى ومدن الوجه البحري والسواحل الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل ليلًا على كافة الأنحاء.
وأضاف خبراء الأرصاد أنه من المتوقع أيضًا أن تكون حالة البحر المتوسط معتدل، وأن يكون ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى 2 متر، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.
أما البحر الأحمر فستكون حالته معتدل/ مضطرب، وسوف يصل ارتفاع الأمواج ما بين متر ونصف إلى 2 متر ونصف، على أن تكون اتجاه الرياح شمالية غربية.
وفيما يلي نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة
|34
|23
|الإسكندرية
|29
|21
|وادي النطرون
|34
|23
|طنطا
|34
|23
|شبين الكوم
|34
|23
|دمنهور
|32
|22
|بلطيم
|28
|21
|مطروح
|27
|21
|السلوم
|29
|21
|سيوة
|35
|20
|بورسعيد
|29
|21
|دمياط
|29
|22
|الزقازيق
|34
|23
|المنصورة
|34
|23
|الإسماعيلية
|35
|23
|السويس
|34
|23
|العريش
|31
|22
|رفح
|30
|21
|راس سدر
|36
|24
|نخل
|34
|19
|نويبع
|37
|25
|طابا
|36
|25
|كاترين
|30
|18
|الطور
|36
|25
|شرم الشيخ
|38
|28
|الغردقة
|37
|26
|مرسى علم
|38
|26
|الفيوم
|35
|24
|بني سويف
|35
|24
|المنيا
|36
|24
|أسيوط
|36
|24
|سوهاج
|37
|25
|قنا
|38
|26
|الأقصر
|39
|27
|أسوان
|40
|27
|إدفو
|41
|27
|أبو سمبل
|40
|28
|الوادي الجديد
|39
|26
|شلاتين
|36
|25
|أبو رماد
|35
|25
|حلايب
|33
|27
|رأس حدربة
|32
|28