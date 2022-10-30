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موعد صرف منحة أصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه وهل تنتهي عند وقت معين؟

محمد مختار

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، عن موعد صرف منحة أصحاب المعاشات الاستثنائية، والتي تم إقرارها من رئيس الجمهورية لدعم بعض الفئات في ظل ظروف ارتفاع سعر الدولار وقيمتها 300 جنيه.

منحة أصحاب المعاشات

أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن هذه المنحة تمثل أكثر من 30% من بعض المعاشات التي لا تتعدى 1000 جنيه.

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وأشار إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص سوف يستفيدون منها، وأنها تؤكد دعم الحكومة للمواطنين ووقوف القيادة السياسية في صف البسطاء.

أصحاب المعاشات، منحة 300 جنيه الاستثنائية

موعد صرف منحة أصحاب المعاشات وقيمتها 300 جنيه

أكدت التأمينات الاجتماعية أن المنحة الاستثنائية سوف يتم صرفها بداية من يوم الثلاثاء القادم، وهو أول أيام شهر نوفمبر مع بدء صرف المعاشات.

وأوضح أن منحة ال 300 جنيه المقدمة لأصحاب المعاشات غير مقيدة بوقت معين تنتهي بعده وسوف تصرف شهريا لكل المستحقين.

محمد مختار

باحث وكاتب مقالات، عملت في عدة منصات إلكترونية من قبل، أهتم بالشأن العام، ومجالات الرياضة والفن على وجه التحديد، أبحث دائما عن تقديم معلومة حقيقية وكاملة للقارئ، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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