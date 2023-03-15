درة تتضامن مع منى زكي بعد الهجوم عليها

تضامنت الفنانة التونسية درة، مع النجمة منى زكي، بعد حملة الهجوم الإلكترونية الشرسة التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “تحت الوصاية”، الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

حيث قالت خلال لقائها ببرنامج “The Insider بالعربي”: “لازم الجمهور يحكم على الشخصية بعد عرض المسلسل مش من البوستر”.

وأضافت: “أنا مثلًا قدمت الفتاة المحجبة بأشكال مختلفة زي في مسلسل (بين السما والأرض) فتاة محجبة وجميلة.. وفي مسلسل (سجن النسا) كانت تركيبة خاصة ومختلفة لإنها أوقات بالحجاب وأوقات من غير.. وفي فيلم (مولانا) محجبة ومتجوزة داعية إسلامي”.

وتشارك الفنانة درة، في الموسم الرمضاني المقبل بمسلسل “الأجهر” الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد.

“الأجهر” بطولة: عمرو سعد، ودرة، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، وأحمد مجدي، وخالد زكي، ومحمود قابيل، وعارفة عبد الرسول، وسارة سلامة، ونور النبوي، وأحمد صفوت، من تأليف: ورشة ملوك، وإخراج: ياسر سامي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة درة، مسلسل “المتهمة” الذي عرض في أكتوبر الماضي عبر منصة “شاهد VIP”.

“المتهمة” بطولة: درة، وعادل كرم، وعلي الطيب، وأسامة عباس، ودياب، وعاطف عمار، ومحمود غريب، ومحمد عبد العظيم، ومها نصار، وريم عبد الحليم، ورشدي الشامي، وماجدة منير، ونيللي الشامي، وعمرو بهي، تأليف: تامر نادي، وأحمد فوزي، ونادين نادر، وإخراج: تامر نادي.