بالصورة.. أول ظهور لابنة دنيا سمير غانم.. والجمهور: دلال الصغننة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ (كايلا) ابنة النجمة دنيا سمير غانم، من زوجها الإعلامي رامي رضوان، في أول ظهور لها.

وهي الصورة التي التقطت أثناء تحية دنيا سمير غانم، لجمهور مسرحيتها “آنستونا” التي تعرض حاليًا على خشبة مسرح أوبرا هاوس “جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر”.

وفاجأت دنيا، جمهورها بإحضار ابنتها معها في إحدى ليالي عرض المسرحية، وصعدت على المسرح بعد تقديم المخرج خالد جلال، لها واصفًا إياها بأصغر وأفضل متفرجة.

ونالت الصورة إعجاب محبي دنيا، بشكل كبير وانهالت عليها التعليقات الإيجابية التي تشيد بجمالها، وشببها عدد من المتابعين بجدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث قال أحدهم في التعليقات: “دلال الصغننة.. شبه جدتها الله يرحمها”.

مسرحية “آنستونا” بطولة: دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، من تأليف: أحمد عبد الوهاب، وكريم سامي، وكلمات الأغاني: أيمن بهجت قمر، وألحان: عمرو مصطفى، وتوزيع: أحمد وحيد، وموسيقى تصويرية: النابلسي، وإنتاج: محمد أحمد السبكي، وإخراج: خالد جلال.