دومينيك حوراني: الراجل المصري عسل وبيعرف يدلع.. إنما اللبناني عايز يتدلع وبحسه بيبي

حلت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، ضيفة في أحدث حلقات برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، ويذاع عبر قناة “اليوم”.

وقالت دومينيك، عن رأيها في الرجل المصري: “والله عسل وبيقول كلام حلو أوي طول الوقت يا مُزة يا قمر.. والله الرجالة المصريين عسل ومش هتلاقي رجالة في العالم كله بيحبوكي وبيقدروكي وبيعملولك غزل حلو ولطيف زي الرجالة المصريين”.

وأضافت: “الراجل المصري بيدلع.. إنما الراجل اللبناني بيتدلع.. بحسه بيبي.. الست هي اللي تدلعه.. وأنا بعرف أدلع وبعرف أسايس.. كل حاجة وليها وقتها.. كل مرحلة في حياتك كل حاجة بتعمليها لازم تحطي شوية حب.. حب للراجل حب للبيت.. حب لأي كلام بيطلع منك.. لأي تصرفات بتصدر منك فلو مفيش حب مفيش حب.. وأنا على فكرة بؤمن بالحب من أول نظرة”.

دومينيك حوراني، هي مغنية لبنانية، ولدت في 7 أغسطس 1985، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وعمرها حاليًا (37 سنة) بدأت مشوارها الفني في عام 2006، من خلال الغناء باللهجتين المصرية والسورية.

عملت دومينيك، في مجال عرض الأزياء قبل اتجاهها للغناء والتمثيل، وتزوجت في 2007 من علي رضا الماس، وانجبت منه ابنتها الوحيدة (ديلارا).