دوللي شاهين: سعيدة بعودة خالد يوسف لإن له فضل كبير عليا

أعربت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عن سعادتها البالغة بعودة المخرج خالد يوسف، للفن بعد غياب عدة سنوات بمسلسله الجديد “سر السلطان/ سره الباتع” المقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

وقالت دوللي، في تصريحات صحفية: “سعيدة بعودة خالد يوسف لإن له فضل كبير عليا في فيلم (ويجا) وهو من الناس القليلة اللي بيهتم بالعمل مش بالشخص وبيطلع أعماله على أكمل وجه”.

وأعربت دوللي، عن أمنيتها في التعاون مجددًا مع المخرج الكبير خالد يوسف، مشيرة إلى أنها تعتبر فيلم “ويجا” من أفضل أعمالها السينمائية.

فيلم “ويجا” هو فيلم مصري عرض في يناير 2005 بطولة: هاني سلامة، وشريف منير، ومنة شلبي، وهند صبري، ودوللي شاهين، وبشرى، ومحمد الخلعي، من تأليف وإخراج: خالد يوسف.

وكانت دوللي شاهين، قد أعلنت في تصريحات سابقة أنها أخفت عن والدها فيلمها الأول “ويجا” لأنه كان يرفض أن تدخل مجال التمثيل، إلى أنه شاهده قبل وفاته بشهور ولكن بعد قيامها بعمل مونتاج للفيلم وقص بعد مشاهده، مُعلقة: “فرجته على نسخة معدلة من غير البوسة”.