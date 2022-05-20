سعر الدولار اليوم الجمعة 20 مايو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.29 للبيع، و18.23 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 18.31 للبيع، و18.24 للشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.31 للبيع، و18.23 للشراء.

سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار اليوم في بنك إتش إس بي سي 18.55 للبيع، و18.45 للشراء.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 18.53 للبيع، و18.43 للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 18.31 للبيع، و18.21 للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.31 للبيع، و18.24 للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 18.29 للبيع، و18.23 للشراء.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 18.31 للبيع، و18.21 للشراء.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 18.31 للبيع، و18.21 للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.29 للبيع، و18.23 للشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 18.32 للبيع، و18.22 للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 18.34 للبيع، و18.24 للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.31 للبيع، و18.24 للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HD

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.31 للبيع، و18.23 للشراء.

سعر الدولار في EGBANK

سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك 18.31 للبيع، و18.25 للشراء.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 18.31 للبيع، و18.21 للشراء.