سعر الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 أمام الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: