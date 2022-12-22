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سعر الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

أسامة محمد

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2022 أمام الجنيه المصري لليوم الثالث على التوالي، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم الاثنين 9 يناير 2023 امام الجنيه

البنك سعر الشراء سعر البيع
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو: 24.64 24.69
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو: 24.68 24.75
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو: 24.68 24.75
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو: 24.61 24.71
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو: 24.72 24.75
سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو: 24.69 24.75
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو: 24.64 24.69
سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو: 24.70 24.75
سجل سعر الدولار في EGBANK نحو: 24.72 24.75
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو: 24.65 24.75
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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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