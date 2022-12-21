سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاعها أول أمس بمعدل 3 قروش، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التغييرات خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: