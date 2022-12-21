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سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

أسامة محمد

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاعها أول أمس بمعدل 3 قروش، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التغييرات خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم 7 يناير 2023 في مصر وسوريا ولبنان وجميع الدول العربية

البنك سعر الشراء سعر البيع
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو: 24.64 24.69
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو: 24.68 24.75
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو: 24.68 24.75
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو: 24.61 24.71
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو: 24.72 24.75
سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو: 24.69 24.75
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو: 24.64 24.69
سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو: 24.70 24.75
سجل سعر الدولار في EGBANK نحو: 24.72 24.75
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو: 24.65 24.75
سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو: 24.65 24.75
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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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