سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي بعد ارتفاعها أول أمس بمعدل 3 قروش، ومن المتوقع أن تشهد المزيد من التغييرات خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو:
|24.64 ج.م
|24.69 ج.م
|سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو:
|24.68 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو:
|24.68 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو:
|24.61 ج.م
|24.71 ج.م
|سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو:
|24.72 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو:
|24.69 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو:
|24.64 ج.م
|24.69 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو:
|24.70 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في EGBANK نحو:
|24.72 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م