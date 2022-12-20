سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

بعد ارتفاعها بمعدل 3 قروش خلال تعاملات الأمس، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: