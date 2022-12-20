سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP
بعد ارتفاعها بمعدل 3 قروش خلال تعاملات الأمس، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو:
|24.64 ج.م
|24.69 ج.م
|سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو:
|24.68 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو:
|24.68 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو:
|24.61 ج.م
|24.71 ج.م
|سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو:
|24.72 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو:
|24.69 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو:
|24.64 ج.م
|24.69 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك بلوم نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو:
|24.70 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في EGBANK نحو:
|24.72 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو:
|24.65 ج.م
|24.75 ج.م