سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP
استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو:
|24.5 ج.م
|24.55 ج.م
|سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو:
|24.54 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو:
|24.54 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو:
|24.5 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو:
|24.5 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو:
|24.57 ج.م
|24.59 ج.م
|سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو:
|24.54 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو:
|24.5 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو:
|24.5 ج.م
|24.55 ج.م
|سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي نحو:
|24.44 ج.م
|24.51 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو:
|24.53 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في EGBANK نحو:
|24.57 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو:
|24.5 ج.م
|24.6 ج.م
|سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو:
|24.51 ج.م
|24.61 ج.م