أخبار مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

أسامة محمد

استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

البنك سعر الشراء سعر البيع
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو: 24.5 24.55
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو: 24.54 24.6
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو: 24.54 24.6
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو: 24.57 24.59
سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو: 24.54 24.6
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو: 24.5 24.55
سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي نحو: 24.44 24.51
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو: 24.53 24.6
سجل سعر الدولار في EGBANK نحو: 24.57 24.6
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو: 24.51 24.61
Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

اترك تعليقاً