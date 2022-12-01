سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: