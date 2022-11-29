سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

بعد ارتفاعه بمعدل قرشين في ختام تعاملات الأمس، استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2022 أمام الجنيه المصري على آخر ارتفاع سجله أمس، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: