سعر الدولار اليوم الجمعة 8 أبريل 2022 مقابل الجنيه المصري
استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2022، أمام الجنيه المصري على نفس أسعار ختام تعاملات أمس الخميس الذي شهد ارتفاع سعر العملة الخضراء في بعض البنوك بمعدل من 4 إلى 6 قروش، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.34 للبيع، و18.24 للشراء.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.
- سعر الدولار في بنك HSBC
سجل سعر الدولار اليوم في بنك إتش إس بي سي 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.
- سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 18.39 للبيع، و18.29 للشراء.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 18.38 للبيع، و18.28 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.
- سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 18.34 للبيع، و18.24 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 18.39 للبيع، و18.29 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.
- سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.34 للبيع، و18.24 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 18.35 للبيع، و18.25 للشراء.
- سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 18.32 للبيع، و18.22 للشراء.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.39 للبيع، و18.29 للشراء.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HD
سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.30 للبيع، و18.20 للشراء.
- سعر الدولار في EGBANK
سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك 18.36 للبيع، و18.26 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 18.34 للبيع، و18.24 للشراء.