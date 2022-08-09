سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل قرشين، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 19.16 للبيع، و19.10 للشراء.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 9.16 للبيع، و19.10 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 19.16 للبيع، و19.09 للشراء.
- سعر الدولار في بنك HSBC
سجل سعر الدولار اليوم في بنك إتش إس بي سي 18.55 للبيع، و18.45 للشراء.
- سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 18.97 للبيع، و18.87 للشراء.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 19.16 للبيع، و19.06 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 19.16 للبيع، و19.06 للشراء.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 19.16 للبيع، و19.13 للشراء.
- سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 19.14 للبيع، و19.08 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 19.18 للبيع، و19.12 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 19.16 للبيع، و19.06 للشراء.
- سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 19.14 للبيع، و19.08 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 19.16 للبيع، و19.06 للشراء.
- سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 19.13 للبيع، و19.08 للشراء.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 19.16 للبيع، و19.10 للشراء.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HD
سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.96 للبيع، و18.90 للشراء.
- سعر الدولار في EGBANK
سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك 19.16 للبيع، و19.09 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 19.16 للبيع، و19.08 للشراء.