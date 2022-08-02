سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري
واصل سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 ارتفاعه أمام الجنيه المصري بمعدل قرشين في جميع البنوك، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.97 للبيع، و18.91 للشراء.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 18.99 للبيع، و18.93 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.99 للبيع، و18.92 للشراء.
- سعر الدولار في بنك HSBC
سجل سعر الدولار اليوم في بنك إتش إس بي سي 18.55 للبيع، و18.45 للشراء.
- سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 18.97 للبيع، و18.87 للشراء.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 18.99 للبيع، و18.92 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 18.99 للبيع، و18.89 للشراء.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.99 للبيع، و18.96 للشراء.
- سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 18.97 للبيع، و18.91 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 18.99 للبيع، و18.93 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 18.99 للبيع، و18.89 للشراء.
- سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.97 للبيع، و18.91 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 19.97 للبيع، و19.87 للشراء.
- سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 18.97 للبيع، و18.86 للشراء.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.99 للبيع، و18.89 للشراء.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HD
سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.96 للبيع، و18.90 للشراء.
- سعر الدولار في EGBANK
سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك 18.99 للبيع، و18.96 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 18.99 للبيع، و18.91 للشراء.