سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 ارتفاعها أمام الجنيه المصري بمعدل 3 قروش، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.
وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.87 للبيع، و18.81 للشراء.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 18.89 للبيع، و18.83 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.89 للبيع، و18.82 للشراء.
- سعر الدولار في بنك HSBC
سجل سعر الدولار اليوم في بنك إتش إس بي سي 18.55 للبيع، و18.45 للشراء.
- سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 18.86 للبيع، و18.76 للشراء.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 18.86 للبيع، و18.79 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 18.89 للبيع، و18.79 للشراء.
- سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB
سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.89 للبيع، و18.84 للشراء.
- سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG
سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 18.84 للبيع، و18.78 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 18.89 للبيع، و18.83 للشراء.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 18.89 للبيع، و18.79 للشراء.
- سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.87 للبيع، و18.81 للشراء.
- سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 19.89 للبيع، و19.79 للشراء.
- سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 18.82 للبيع، و18.72 للشراء.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.89 للبيع، و18.83 للشراء.
- سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HD
سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.86 للبيع، و18.80 للشراء.
- سعر الدولار في EGBANK
سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك 18.89 للبيع، و18.85 للشراء.
- سعر الدولار في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 18.89 للبيع، و18.81 للشراء.