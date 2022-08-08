سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

واصل سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022 ارتفاعه أمام الجنيه المصري بمعدل قرش واحد فقط في جميع البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 5.22 للبيع، و5.17 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.21 للبيع، و5.19 للشراء.

المصرف العربي الدولي AIB:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي 5.21 للبيع، و5.18 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 5.21 للبيع، و5.19 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إيجي بنك 5.20 للبيع، و5.19 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية 5.21 للبيع، و5.19 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.16 للبيع، و5.07 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.21 للبيع، و5.18 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.