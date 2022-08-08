أخبار مصر

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

واصل سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الاثنين الموافق 8 أغسطس 2022 ارتفاعه أمام الجنيه المصري بمعدل قرش واحد فقط في جميع البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك كريدي أجريكول مصر:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 7 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 5.22 للبيع، و5.17 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.21 للبيع، و5.19 للشراء.

  • المصرف العربي الدولي AIB:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي 5.21 للبيع، و5.18 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 5.21 للبيع، و5.19 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إيجي بنك 5.20 للبيع، و5.19 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية 5.21 للبيع، و5.19 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.16 للبيع، و5.07 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.21 للبيع، و5.18 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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