سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 28 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي صباح اليوم الخميس الموافق 28 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وفيما يلي نستعرض سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 5.16 للبيع، و5.13 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.15 للبيع، و5.13 للشراء.

المصرف العربي الدولي AIB:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي 5.16 للبيع، و5.13 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 5.15 للبيع، و5.13 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إيجي بنك 5.16 للبيع، و5.15 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية 5.16 للبيع، و5.13 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.16 للبيع، و5.07 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.16 للبيع، و5.12 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.