سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من قرش إلى قرشين فقط في جميع البنوك.
وفيما يلي نستعرض سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك كريدي أجريكول مصر:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 5.13 للبيع، و5.10 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.13 للبيع، و5.11 للشراء.
- المصرف العربي الدولي AIB:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المصرف العربي الدولي 5.14 للبيع، و5.11 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 5.13 للبيع، و5.11 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إيجي بنك 5.14 للبيع، و5.12 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الاسكندرية 5.14 للبيع، و5.12 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.11 للبيع، و5.02 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك القاهرة 5.11 للبيع، و5.09 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.14 للبيع، و5.10 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.