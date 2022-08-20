أخبار مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 20 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • المصرف المتحد:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت في مصر 2022/8/20

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد 62.49 للبيع، و57.87 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 62.42 للبيع، و60.06 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي 62.51 للبيع، و60.30 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 62.42 للبيع، و59.98 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إيجي بنك 62.55 للبيع، و59.36 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية 62.49 للبيع، و58.48 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 65.41 للبيع، و59.47 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 64.33 للبيع، و58.90 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 62.49 للبيع، و59.43 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك إتش إس بي سي 60.67 للبيع، و60.35 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.